Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen : Frau fährt auf B16 bei Dillingen mit 1,7 Promille viel zu schnell

Dillingen

Frau fährt auf B16 bei Dillingen mit 1,7 Promille viel zu schnell

Es war zwar erst 7 Uhr morgens, doch der Alkoholpegel einer Frau war bei einer Polizeikontrolle schon recht hoch. Zudem war sie zu schnell unterwegs.
    • |
    • |
    • |
    1,7 Promille Alkohol hatte eine Frau auf der B16 bei Dillingen bereits am frühen Morgen im Blut.
    1,7 Promille Alkohol hatte eine Frau auf der B16 bei Dillingen bereits am frühen Morgen im Blut. Foto: Heiko Becker/dpa (Symbolbild)

    Eine alkoholisierte Frau haben die Beamten der Verkehrspolizei Donauwörth bereits am Freitag auf der B16 aus dem Verkehr gezogen. Gegen 7 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte laut Pressemitteilung der Polizei die Frau, da sie zu schnell unterwegs war. Die Frau fuhr 137 km/h bei erlaubten 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden