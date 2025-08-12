Frau fährt auf B16 bei Dillingen mit 1,7 Promille viel zu schnell

Eine alkoholisierte Frau haben die Beamten der Verkehrspolizei Donauwörth bereits am Freitag auf der B16 aus dem Verkehr gezogen. Gegen 7 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte laut Pressemitteilung der Polizei die Frau, da sie zu schnell unterwegs war. Die Frau fuhr 137 km/h bei erlaubten 100 km/h Höchstgeschwindigkeit. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten zudem Alkoholgeruch bei der Frau fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)
Dillingen
