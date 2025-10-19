Icon Menü
Dillingen: Frau fällt auf falsches Job-Angebot auf Telegram rein

Dillingen

Frau fällt auf falsches Job-Angebot auf Telegram rein

Über Instagram und eine Telegram-Gruppe gelangt eine Frau aus Dillingen an einen vermeintlichen Minijob. Doch der erweist sich als Betrugsmasche.
    Die Polizei Dillingen ermittelt nach einem sogenannten „Minijob-Betrug“.
    Die Polizei Dillingen ermittelt nach einem sogenannten „Minijob-Betrug“. Foto: dpa

    Eine 60-jährige Geschädigte gelangte via Instagram in eine Telegram-Gruppe für angebliche „Minijobs“. Nach mehreren kleinen Aufgaben überwies sie zwischen dem 5. Oktober und dem 13. Oktonber letztlich insgesamt 1800 Euro, um hierfür angeblich wiederum Provision zu erhalten. Nachdem die Betrüger aber immer höhere Summen von der Geschädigten verlangt hatten, stieg diese aus und erstattete Anzeige. Es wird wegen Betrugs ermittelt, teilt die Polizei mit. (AZ)

