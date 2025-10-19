Frau fällt auf falsches Job-Angebot auf Telegram rein

Eine 60-jährige Geschädigte gelangte via Instagram in eine Telegram-Gruppe für angebliche „Minijobs“. Nach mehreren kleinen Aufgaben überwies sie zwischen dem 5. Oktober und dem 13. Oktonber letztlich insgesamt 1800 Euro, um hierfür angeblich wiederum Provision zu erhalten. Nachdem die Betrüger aber immer höhere Summen von der Geschädigten verlangt hatten, stieg diese aus und erstattete Anzeige. Es wird wegen Betrugs ermittelt, teilt die Polizei mit. (AZ)
Dillingen
