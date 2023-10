Dillingen

Frau greift Mitarbeiterin einer Eisdiele in Dillingen an

Eine bislang unbekannte Frau hat am Montag eine Mitarbeiterin in einer Eisdiele in Dillingen angegriffen.

Eine bislang unbekannte Frau betrat am Montag gegen 11.15 Uhr eine Eisdiele in der Königstraße in Dillingen. Dort begann sie zu randalieren und zog einer 26-jährigen Angestellten unvermittelt an den Haaren. Diese erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, wie die Polizei berichtet. Mitarbeiter der Angegriffenen brachten die renitente Frau nach draußen. Diese entfernte sich fußläufig in unbekannte Richtung. Die Angreiferin wurde als etwa 40-Jährige, 170 cm große, kräftige Frau mit kurzen Haaren und Damenbart beschrieben. Sie trug eine schwarze Jacke. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)

