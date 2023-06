Zwei Frauen klauen Alkohol in Dillinger Supermarkt

Die 42-Jährige und die 34-Jährige werden dabei aber erwischt.

Eine 42-jährige und eine 34-jährige Dame sind am Samstagnachmittag in einem Supermarkt in Dillingen gewesen. Dabei nahmen sie Alkoholika an sich, verstauten diese in mitgebrachte Taschen und hängten diese an einen Einkaufswagen. Im weiteren Verlauf luden sie weitere Waren in den Einkaufswagen.

Alarmanlage an der Kasse

An der Kasse wurden dann nur die Waren im Einkaufswagen bezahlt. Anschließend schlug die Alarmanlage an der Kasse an. Hierbei wurden die alkoholischen Getränke in den Taschen entdeckt. Der Wert der nicht bezahlten Ware beträgt rund 150 Euro. Die beiden weiblichen Personen erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. (AZ)