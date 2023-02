Frau lässt sich mit dem Taxi von Dillingen nach Leipheim fahren und zahlt nicht

Eine 20-Jährige hat einen Taxifahrer geprellt. Die junge Frau ließ sich von Dillingen nach Leipheim fahren. Genügend Geld hatte sie nicht.

Eine 20-Jährige ist am Sonntag gegen 0.30 Uhr in ein Taxi am Bahnhof in Dillingen gestiegen. Die junge Frau ließ sich nach Leipheim fahren. An ihrer Wohnanschrift angekommen, gab die Dame schließlich zu, nicht genügend Geld zu besitzen, um die Fahrtkosten in Höhe von 78 Euro zu bezahlen.

Taxifahrer bringt die 20-Jährige nach Dillingen zurück

Daraufhin brachte der Taxifahrer die Leipheimerin zurück nach Dillingen, wo er auf der örtlichen Dienststelle Anzeige wegen Betrugs erstattete. (AZ)