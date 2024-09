Frau meldet in Dillingen Fund eines Geldbeutels mit 1675 Euro

Eine ehrliche Finderin hat am Mittwochvormittag bei der Polizei den Fund einer Geldbörse gemeldet. Diese hatte die 35-Jährige auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts am Georg-Hogen-Ring in Dillingen gefunden.

Polizeiinspektion Dillingen macht den Eigentümer ausfindig

Im Geldbeutel befanden sich laut Polizeibericht unter anderem 1675 Euro Bargeld. Die Beamten konnten den rechtmäßigen Eigentümer ausfindig machen. Die 35-Jährige bekommt nun einen Finderlohn. (AZ)