Frau stiehlt in Dillingen Staubsauger, der wohl ihrem Ex-Freund gehört

Mit einem Diebstahl in Dillingen hat es die Polizei zu tun. Eine 27-Jährige hatte eine Tür aufgebrochen, um an einen Staubsauger zu gelangen.

Den Beamten der Polizeiinspektion Dillingen wurde am Donnerstag ein Wohnungseinbruch in Dillingen gemeldet. Bei der Aufnahme des Sachverhalts konnte geklärt werden, dass eine 27-Jährige eine Tür aufgebrochen hatte, um an einen Staubsauger zu gelangen.

Der Staubsauger hat einen Wert von 150 Euro

Die Frau und der junge Mann, der den Einbruch mitgeteilt hatte, führten bis vor Kurzem eine Beziehung und bewohnen verschiedene Stockwerke an dem Ort. Den Beuteschaden gibt die Polizei mit 150 Euro an. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Staubsauger dem Mann gehört. (AZ)