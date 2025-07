Frau vergisst Tasche im Einkaufswagen vor Dillinger Supermarkt: Wenig später fehlt Bargeld

Die Polizei bittet nach einem Diebstahl am Montag an einem Supermarkt um Zeugenhinweise. Eine 62-jährige Frau hatte gegen 10.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Rudolf-Diesel-Strasse ihren Einkaufswagen an der dortigen Einkaufswagenbox abgestellt und ihre Handtasche im Wagen vergessen. Als sie ihren Fehler bemerkte und zur Einkaufswagenbox zurückkehrte, erhielt sie die Tasche von einem unbekannten Zeugen zurück. Allerdings fehlte nun ein Bargeldbetrag im unteren dreistelligen Bereich, so die Polizei. Wer den Vorfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 09071/560 melden. Auch der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich zu melden. (AZ)

