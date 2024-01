Frau will in Dillinger Drogerie Parfum stehlen

Eine 57-jährige Frau ist in Dillingen beim Diebstahl auf frischer Tat ertappt worden.

Eine 57-Jährige entwendete am Montag gegen 13.30 Uhr in einer Drogerie in der Kapuzinerstraße in Dillingen ein Parfüm im Wert von über 120 Euro. Sie wollte den Kassenbereich ohne Bezahlen des Diebesguts verlassen, wurde von einer aufmerksamen Mitarbeiterin allerdings bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Die Polizei Dillingen hat gegen die 57-Jährige ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)