Frau wird bei Unfall in Dillingen verletzt

Nach einem Auffahrunfall in Dillingen musste eine 26-Jährige ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Auffahrunfall hat sich am Montag um 11.40 Uhr in der Dillinger Donaustraße ereignet. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 26-jährige Autofahrerin nach links in eine Grundstückszufahrt abbiegen. Dafür hielt der Fahrer eines entgegenkommenden Wagens an. Doch ein 20-Jähriger, der hinter der Frau in seinem Auto saß, bemerkte das zu spät und prallte auf ihren Wagen auf.

Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt. Sie musste zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. (pol)

Lesen Sie dazu auch