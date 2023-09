Auto kommt bei Fristingen von der Straße ab

Eine junge Fahrerin trägt es zwischen Steinheim und Fristingen aus der Kurve in ein Feld hinein. Die Fahrerin blieb unverletzt, nur Auto und Feld kamen zu Schaden.

Eine 18-jährige Autofahrerin ist am frühen Mittwochmorgen gegen 7.10 Uhr auf dem Weg von Steinheim nach Fristingen von der Straße abgekommen.

Scharfe Kurve: Auto kommt von Fahrbahn ab

Laut Polizei kam das Fahrzeug wegen Unachtsamkeit in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn ab und rutsche in ein angrenzendes Feld. Am Auto entstand ein Sachschaden von circa 7000 Euro. Der Flurschaden am Feld ist noch nicht bekannt. (AZ)

