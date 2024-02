Dillingen

vor 18 Min.

Fristingen erhält ein neues Vereinszentrum

Das ehemalige Schulgebäude in Fristingen wird zu einem Vereinszentrum umgebaut und mit einem Anbau erweitert. Das einstige Lehrer-Wohnhaus (links) ist in einem solch schlechten Zustand, dass es abgerissen wird.

Plus Das ehemalige Schulgebäude im Dillinger Stadtteil wird umgebaut und erweitert. Die Eigenleistung der Vereine soll das Millionenprojekt günstiger machen.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

So viele Zuhörer gab es in der Dillinger Stadtratssitzung schon längere Zeit nicht mehr. Nicht nur Bürger und Bürgerinnen aus Fristingen waren am Montagabend in den Großen Sitzungssaal des Rathauses gekommen. Auch Achtklässler des Augsburger Peutinger-Gymnasiums, die gegenwärtig im Bliensbacher Schullandheim einen Demokratie-Kurs absolvieren, verfolgten die Debatte. Im Zentrum stand die Diskussion um den Umbau und die Erweiterung des einstigen Fristinger Schulgebäudes. Dort sind die Feuerwehr und andere Vereine des Dillinger Stadtteils zu Hause. Vor allem das ehemalige Lehrer-Wohnhaus ist ziemlich heruntergekommen. Beim angedachten Umbau stehen nach Informationen unserer Redaktion Kosten von 2,5 bis drei Millionen Euro im Raum. Die Eigenleistung der Vereine soll das Projekt für die Stadt allerdings wesentlich günstiger machen.

Stadtbaumeister Günter Urban präsentierte in der Sitzung erste Entwürfe, wie das neue "Vereinszentrum" aussehen könnte. Im Vorfeld hatten sich dazu die Freiwillige Feuerwehr, der Musikverein Donautaler, die Chorgemeinschaft Kicklingen-Fristingen, der Kirchenchor, der Obst- und Gartenbauverein, der Frauenbund und die Faschingsfreunde ausgetauscht. Oberbürgermeister Frank Kunz ( CSU) dankte den Vereinen für die signalisierte Bereitschaft, bei dem Projekt selbst anzupacken. Das ehemalige Lehrer-Wohnhaus ist in einem solch schlechten Zustand, dass es abgerissen wird, erläuterte Urban. Stehen bleiben soll aber die einstige Schule. Der Komplex wird einen Anbau erhalten, in dem die Freiwillige Feuerwehr Fristingen adäquat untergebracht werden soll. Die Einfahrt und Ausfahrt der Feuerwehr wird künftig getrennt. Bisher kann es bei Einsätzen zu Behinderungen kommen.

