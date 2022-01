Dillingen/Fristingen

15:00 Uhr

Fristinger Traktorfahrer: „Es ist fast unmöglich, die Straße zu überqueren“

Plus Ein Schlepperfahrer fühlt sich wegen des aufgehäuften Astschnitts an der Fristinger Umgehung gefährdet. Ist das so?

Von Berthold Veh

Die Umgehung in Fristingen ist in Bürgerversammlungen immer wieder ein Thema. Dass im Osten des Dillinger Stadtteils zu schnell gefahren werde, war wiederholt ein Thema. Es müsse schnell gehandelt und auch im östlichen Abschnitt der Umfahrung Tempo 70 eingeführt werden, „bevor ein tödlicher Unfall passiert“, forderte ein Bürger vor vier Jahren in der Bürgerversammlung. Der Dillinger Stadtrat hatte sich deshalb mehrfach ans Staatliche Bauamt in Krumbach gewandt, das eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf diesem Teil der Staatsstraße 2033 aber wiederholt abgelehnt hat.

