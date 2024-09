Frontalzusammenstoß in Dillingen: Drei Menschen werden verletzt

Im Dillinger Stadtteil Hausen ist es am Montagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 8 Uhr war laut Polizeiangaben eine 64-jährige Autofahrerin mit ihrem 31-jährigen Beifahrer auf der Staatsstraße 2032 aus Dillingen kommend in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die Fahrerin auf die Gegenspur, wo ihr ein 37-Jähriger mit seinem Auto entgegenkam. Der 37-Jährige konnte durch ein Ausweichmanöver einen Frontalzusammenstoß verhindern, wurde dabei aber durch den Wagen der 64-Jährigen am Heck touchiert und geriet ins Schleudern. Dadurch fuhr er auf eine in diesem Bereich ansteigende Leitplanke und rutschte in die Böschung. Der 37-Jährige blieb dabei unverletzt, musste aber dennoch zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein weiteres entgegenkommendes Fahrzeug, das mit einem 58-Jährigen besetzt war, konnte nicht ausweichen, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Autos kam. Dabei wurde die 64-jährige Unfallverursacherin schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in das Universitätsklinikum Augsburg. Ihr 31-jähriger Beifahrer kam mit mittelschweren Verletzungen in das Krankenhaus nach Wertingen. Der 58-Jährige wurde ebenfalls mittelschwer verletzt und musste nach einer Erstbehandlung im Dillinger Krankenhaus in der Günzburger Klinik weiterbehandelt werden.

Icon Vergrößern Neben der Feuerwehr Donaualtheim waren mehrere Rettungswägen, die Polizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Feuerwehr Donaualtheim Icon Schließen Schließen Neben der Feuerwehr Donaualtheim waren mehrere Rettungswägen, die Polizei und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Foto: Feuerwehr Donaualtheim

Feuerwehr Donaualtheim und mehrere Rettungswägen im Einsatz

Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt, wobei derzeit laut Polizeiangaben von einem Gesamtschaden im mittleren fünfstelligen Bereich ausgegangen wird. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Zur Spurensicherung wurde ein Gutachter herangezogen. Die Fahrzeuge mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme allesamt abgeschleppt werden. An dem Einsatzgeschehen waren insgesamt drei Streifen der Dillinger Polizei, mehrere Rettungswägen, die Freiwillige Feuerwehr Donaualtheim mit sechs Feuerwehrleuten sowie die Straßenmeisterei beteiligt. Gegen die 64-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung eingeleitet. (AZ)