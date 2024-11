Fünf Beteiligte werden bei Unfall in Dillingen leicht verletzt

Zu einem Auffahrunfall ist es am Freitagnachmittag in Dillingen gekommen. Eine 48-Jährige hatte um 14.25 Uhr mit ihrem Pkw den Georg-Schmid-Ring in Richtung Süden befahren. Auf Höhe der Bleichstraße wollte sie nach links abbiegen.

46-jährige Autofahrerin bemerkt laut Polizei zu spät, dass dass vordere Auto abgebremst wurde

Eine hinter ihr fahrende 46-Jährige erkannte laut Polizeibericht zu spät, dass die vor ihr fahrende Autofahrerin abgebremst hatte und fuhr mit ihrem Pkw auf den Wagen der 48-Jährigen auf. Beide Autofahrerinnen sowie die drei Kinder der 48-Jährigen im Alter zwischen sieben und 17 Jahren, die sich mit ihr im Auto befanden, wurden leicht verletzt und jeweils in Krankenhäusern medizinisch untersucht.

An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Die 46-Jährige erwartet nun laut Polizeibericht ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.