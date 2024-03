Dillingen

Für das neue Pfarrer-Paar ist Dillingen das "Wunsch-Ziel"

Plus Jonathan Launhardt und Michaela Lacher haben ihren Dienst in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde angetreten. Der 25. Mai ist für die beiden noch ein wichtiges Datum.

Von Anna Lena Mayr

Nach dem überraschenden Abschied der Seelsorger Christian und Gerhild Peiser im Juli des vergangenen Jahres und einer Übergangszeit mit Aushilfspfarrerin Marit Hole hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Dillingen nun ein neues Pfarrer-Paar: Jonathan Launhardt und Michaela Lacher wurden am Sonntag in einem feierlichen Gottesdienst in der Katharinenkirche ordiniert und in die Kirchengemeinde eingeführt.

Launhardt und Lacher haben ihr Vikariat, also die Vorbereitungszeit für den Beruf des Pfarrers, Ende Februar abgeschlossen. Jetzt sind sie Pfarrer zur Anstellung. Die Ordination ist das evangelische Pendant zur katholischen Priesterweihe, also ein wichtiger Schritt auf dem Weg der beiden. "Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich Zeit zum Aufgeregtsein habe", verrät Launhardt in der Woche vor dem großen Tag. Bis jetzt hätten noch der Stress, aber auch die Vorfreude überwogen. Denn auf diesen Tag hätten sie die ganzen Jahre lang hingearbeitet. Angemessen dazu läuft der Gottesdienst prächtig ab: Orgel, Chor und Blasinstrumente sorgen für einen feierlichen Einzug. Regionalbischof Axel Piper vollzieht die Ordination.

