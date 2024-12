„Für die gleichberechtigte Teilhabe muss noch viel getan werden“

In der Beratungsstelle der „Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung“ (EUTB) in Dillingen (Lammstraße 6) fand am Dienstag ein besonderes Event zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung (3. Dezember) statt. Die EUTB Dillingen berät unter der Trägerschaft des Vereins Pro Retina Deutschland Menschen mit Behinderung und deren Angehörige. Verbunden mit einer Ausstellung der Künstlerin Indra Lössl richtete sich die Veranstaltung an Netzwerkpartner sowie an Betroffene und Angehörige als Plattform für Austausch und Information.

Stephan Seybold, Koordinator der EUTB-Standorte Dillingen, Günzburg und Heidenheim, berichtete über die Aufbauphase der Beratungsstellen in den drei Landkreisen und deren aktuelle personelle Besetzung. Er betonte laut Pressemitteilung, dass für die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen noch viel getan werden müsse. Dillingens Zweiter Bürgermeister Johann Graf und Vize-Landrat Alfred Schneid wünschten dem Team der EUTB viel Erfolg und brachten zum Ausdruck, dass dieses Beratungsangebot eine Bereicherung für Stadt und Landkreis sei.

Seybold bedankte sich im Namen des Teams für die gute Zusammenarbeit mit Rathaus, Landratsamt und Regierungsbezirk Schwaben. Einen besonderen Dank richtete er an die Familie Kain als Vermieter für deren tatkräftige Unterstützung, aus dem ehemaligen Schmuckgeschäft in der Lammstraße ein Schmuckstück unter den bundesweit über 500 Beratungsstellen der EUTB zu machen.

Kunsttherapeutin Indra Lössl aus Dillingen präsentiert ihre Werke

Als Highlight der Veranstaltung präsentierte die angehende Kunsttherapeutin Indra Lössl aus Dillingen ihre Werke. Sie begibt sich mit ihrer Arbeit auf eine inspirierende Reise, die sowohl ihre persönliche als auch ihre berufliche Entwicklung prägt. Die Ausstellung in den Räumlichkeiten der EUTB spiegelt in einer spannenden Bildergalerie ihre künstlerische Vision wider. Besucherinnen und Besucher sind willkommen, dort ein Fest der Kreativität und die Kraft der Farben zu erleben. Die Bilder können während der Adventszeit in der Lammstraße 6 besichtigt werden. Die Beratungsstelle hat ihre Öffnungszeiten bis Weihnachten von Montag bis Donnerstag auf 9 bis 14 Uhr erweitert.

Im Anschluss an den offiziellen Teil diskutierten die Netzwerkpartner über verschiedene Aspekte der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, welche Schnittstellen es zwischen den Beratungsangeboten gibt und wie Menschen mit Behinderungen sowie deren Angehörige unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürfnisse auf ihrem Weg unterstützt werden können. Die Veranstaltung endete gegen 16 Uhr und bot den Anwesenden in entspannter Atmosphäre eine gute Gelegenheit zu Information, Austausch und Vernetzung. (AZ)