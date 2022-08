Für Print: 8000 Euro Schaden nach Auffahrunfall Dillingen

Für Print

Bei einem Auffahrunfall in Dillingen haben zwei Personen leicht verletzt. Am Freitag fuhr gegen 12.14 Uhr ein 26-Jähriger aus Höchstädt mit seinem Auto die Pfalz-Neuburg-Straße in Steinheim in Richtung Dillingen. Auf Höhe der Jägerstraße wollte er der Polizei zufolge nach links abbiegen, musste jedoch noch wegen des Verkehrs warten. Ein hinter ihm fahrender 19-Jähriger aus Dillingen erkannte das zu spät und fuhr diesem mit seinem Pkw auf. An beiden Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Zudem erlitten beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen. Gegen den 19-Jährigen wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)