Fußgängerin wird in Dillingen von Auto erfasst und verletzt

Ein Autofahrer hat am Samstagabend in Dillingen eine Fußgängerin übersehen. Beim Zusammenstoß wird die Frau durch die Luft geschleudert.

Ein Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin verletzt wurde, hat sich am Samstag gegen 18 Uhr in Dillingen an der Einmündung der Ziegelstraße in die Prälat-Hummel-Straße ereignet. Der Unfallverursacher war laut Polizeibericht mit seinem Auto in die Ziegelstraße eingebogen und hatte dabei eine Fußgängerin übersehen, welche die Ziegelstraße an der Ampel überquerte.

Die Fußgängerin erleidet mittelschwere Verletzungen

Es kam zur Kollision zwischen Auto und Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde durch die Luft geschleudert und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden, da sie mittelschwere Verletzungen erlitt. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)