Dillingen

vor 17 Min.

Gänsehautmomente im Dreivierteltakt: Ansgar Schlei spielt beim Dillinger Orgelsommer

Ansgar Schlei saß am Wochenende an der Orgel in der Basilika St. Peter und erfreute die Zuhörerinnen und Zuhörer mit verschiedenen Werken.

Plus Der Kirchenmusikdirektor Ansgar Schlei hat am Samstag beim Dillinger Orgelsommer ein Konzert gegeben. Sein Können an der Orgel begeistert das Publikum.

Von René Brugger

Ein eindrucksvolles Orgelkonzert gestaltete Kirchenmusikdirektor Ansgar Schlei, Kantor des Willibrordi-Domes in Wesel am Niederrhein, am Samstag in der Basilika St. Peter in Dillingen. Mit der Auswahl seiner Konzertstücke demonstrierte er die Vielseitigkeit der Basilikaorgel und sorgte für Gänsehautmomente.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .