Garteln für den guten Zweck in Dillingen: Münchner im Schätzlhaus

Es ist kühl an diesem Morgen in Dillingen. Erst mal gibt es Kaffee. Und eine Einweisung von Benedikt Herian. Der Kreisfachberater für Gartenpflege am Landratsamt Dillingen instruiert eine Gruppe, was an diesem Tag alles zu tun ist. 17 Freiwillige einer Münchner Immobilien-Investment-Gesellschaft sind nach Dillingen gereist, um im Schätzl-Garten für den guten Zweck zu garteln. Und dort ist einiges zu tun.

Christina Brummer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donaustadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis