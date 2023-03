Gast schlägt Scheibe in einer Dillinger Kneipe ein

Der Mann muss schließlich die Nacht bei der Polizei in einer Arrestzelle verbringen.

Ein 30 -jähriger Gast wollte in der Nacht zum Dienstag gegen 0.30 Uhr eine Kneipe in der Königstraße trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen. Zudem beschädigte er mit einem Schlüssel die Theke, indem er das Holz einritzte.

Der Sachschaden liegt bei etwa 1100 Euro

Die verständigten Polizeibeamten sprachen dem 30-Jährigen zunächst ein Platzverweis aus. Der Mann verließ daraufhin das Lokal. Kurz darauf kehrte er jedoch wieder zur Kneipe zurück und schlug nach Angaben der Polizei eine Fensterscheibe ein. Da der 30-Jährige erheblich alkoholisiert war, wurde er daraufhin in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht bei der Polizei in einer Arrestzelle verbringen. An der Theke und der Fensterscheibe entstand ein Sachschaden von etwa 1100 Euro. (AZ)