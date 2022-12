Geflüchtete Ukrainer: "Kein Krieg kann das Fest zur Geburt Christi verderben"

Die ukrainischen Geflüchteten im Kreis Dillingen müssen Weihnachten fern der Heimat verbringen. Sie erzählen, warum sie das Fest dennoch gebührend begehen wollen.

Weihnachten ist ein Fest, das viele gern zu Hause verbringen. Dekorieren, den Christbaum aufstellen, ein Weihnachtsessen kochen. Und zusammen mit allen Familienmitgliedern feiern. Zu Hause, das ist für Elina und Serhii Kondratiuk und ihre beiden Söhne eigentlich die Stadt Tokmak im Südosten der Ukraine. Nach ihrer Flucht nach Deutschland ist Dillingen jedoch zu einem Zuhause geworden. Für wie lange, das wissen sie nicht. Wie feiern sie Weihnachten im fremden Land?

Serhii und Elina Kondratiuk empfangen in ihrer neuen Bleibe. Als sie im Mai nach Dillingen kamen, lebten sie zunächst in einer Gemeinschaftswohnung am Dillinger Galgenberg. Mit ihnen andere ukrainische Geflüchtete. Nun sind sie umgezogen, in eine eigene Wohnung in Steinheim.

Kann man überhaupt feiern, wenn in der Heimat Krieg herrscht?

Die Wohnung ist spartanisch eingerichtet, doch in einer Ecke auf dem Couchtisch steht immerhin ein kleiner Tannenbaum, drumherum ein paar rote Kerzen. An der Wand neben dem Esstisch hängt eine Lichterkette. Ein bisschen Weihnachten haben sich die Kondratiuks also in die Wohnung geholt. "Die Deko macht Elina", sagt Serhii auf Englisch. Elina lächelt. Beide haben einen Deutschkurs begonnen und in der Freien Evangelischen Kirche in Dillingen Anschluss gefunden. Elina hat dort schon fleißig weihnachtlich dekoriert.

Kann man überhaupt Weihnachten feiern, im Schatten eines Krieges? "Dieser Krieg wird irgendwann vorbei sein, also feiern wir", sagt Serhii Kondratiuk. Er erzählt, dass er und seine Familie traditionell sogar zweimal Weihnachten feierten. Einmal am 25. Dezember und einmal am 7. Januar. Das sei für Ukrainer nichts Ungewöhnliches.

"Als ich zum Glauben gefunden habe, hat sich alles verändert"

Serhii war in der Ukraine Geschichtslehrer. Die Geschichte der Emanzipation seines Heimatlandes vom russischen Regime könne man gut an den Weihnachtstraditionen ablesen. Er selbst sei atheistisch erzogen worden. "Ich kannte Weihnachten gar nicht, bis ich etwa 17 Jahre alt war", berichtet Kondratiuk. "Dass alle zusammenkommen, Geschenke übergeben, zusammen essen, war komplett neu für mich." Als er als junger Erwachsener zum Glauben fand, habe sich alles verändert, berichtet Serhii.

Er erzählt, wie er als Sternsinger von Tür zu Tür gegangen ist, Weihnachtslieder gesungen hat. "Es war eine Möglichkeit, den Leuten die Wahrheit über Weihnachten zu berichten." Weihnachten sei, anders als viele es damals geglaubt hatten, nicht die Feier von Santa Claus, sondern eine Feier zu Ehren von Christi Geburt. "Für viele Jüngere war das komplett neu", sagt Serhii. "Manche alten Frauen haben aber sogar geweint, weil wir sie an ihre Kindheit erinnert haben." In Sowjet-Zeiten sei es sogar verboten gewesen, Weihnachten zu feiern, berichtet Serhii.

Das Weihnachtsfest hat im Konflikt mit Russland eine Bedeutung

Später habe man Weihnachten, wenn überhaupt, in orthodoxer Tradition am 7. Januar gefeiert. Die Katholiken im Land jedoch am 25. Dezember. Bis ins Jahr 2017 war der 25. Dezember in der Ukraine jedoch kein offizieller Weihnachtsfeiertag.

Das änderte sich auch mit der Abspaltung der Orthodoxen Kirche der Ukraine (OKU) von der Ukrainisch Orthodoxen Kirche (UOK), die Russland nahesteht. Seitdem können Gläubige selbst entscheiden, wann sie Weihnachten feiern wollen. Nach dem gregorianischen oder nach dem julianischen Kalender. "Katholiken am 25. Dezember, Orthodoxe am 7. Januar und wir Protestanten feiern einfach an beiden Tagen", sagt Serhii und lacht.

Weihnachten getrennt von der Familie in der Heimat

Doch natürlich schwingt bei aller Freude über das nahende Fest in Sicherheit etwas anderes mit. Elinas Familie lebt in Belarus, Serhiis Mutter mit seiner Schwester auf der Krim. Mit beiden Familien sei man in Kontakt, berichten die beiden. Doch sprechen könne man nur über das Wetter, was es zum Mittagessen gibt und wie es den Kindern geht. "Über Politik können wir nicht reden", sagt Serhii. Weihnachten weit weg von zu Hause und getrennt von vielen Freunden und Familienmitgliedern: Für die Geflüchteten ist das zwar schwer, vor allem für die Kinder. Doch Serhii sagt: "Hier ist zwar nicht mein Zuhause, aber hier bin ich frei. Ich danke Gott, dass ich hier bin."

Foto: Elina Kondratiuk

"Es ist nicht einfach, hier fröhlich zu sein, während wir wissen, was in der Ukraine passiert", sagt Elina. Die beiden informieren sich über die Messenger-App Telegram, sehen ukrainische Nachrichten, telefonieren mit Verwandten und Freunden. Mit denen, die in der Ukraine geblieben sind, will Serhii jedoch ungern über sein neues Leben in Deutschland sprechen. "Hier kann ich in Frieden leben, kann gehen, wohin ich will. Meine Kinder müssen nicht hören, wie der Krieg klingt."

"Kein Krieg kann das Fest zur Geburt Christi verderben"

Doch je länger sie hier bleiben, desto mehr Wurzeln werden sie schlagen. Das ist den beiden bewusst. Und desto weiter werden sich ihre beiden Söhne Maksimilian und Eduard von ihrer Heimat, ihren Freunden dort, aber auch von Sprache und Schrift entfernen. "Wir werden sehen, wie es weitergeht", sagt Serhii unbestimmt. Erst einmal wolle er Deutsch lernen und dann hoffentlich eine Arbeit finden. Doch zunächst wollen sie Weihnachten gebührend feiern. Elina wird kochen und backen. Was genau, weiß sie noch nicht. "Aber auf jeden Fall wird es Kuchen geben", sagt sie und lächelt. "Kein Krieg kann das Fest zur Geburt Christi verderben", ergänzt Serhii.