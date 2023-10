Geflüchtete und Einheimische tauschen sich im Dillinger Chili aus

Exotisches aus dem Kongo, Afghanistan und der Ukraine: Zahlreiche Besucher kommen zum interkulturellen Essen in Dillingen. Es fallen auch ernste Worte.

Alle Plätze in der Kulturkneipe Chili waren besetzt als Georg Schrenk, Vorsitzender der Unterstützergruppe Asyl/Migration, am Samstag, 30. September, die Gäste zum interkulturellen Essen begrüßte. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, boten Geflüchtete aus dem Kongo, Afghanistan, Eritrea, Syrien, der Ukraine und einige Einheimische typische Gerichte aus ihren Herkunftsländern an. Alle Köchinnen und Köche hatten sich vor Wochen der notwendigen Hygienebelehrung unterzogen und waren einfallsreich tätig gewesen. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Interkulturellen Woche statt. Eingeladen hatten der Integrationsbeirat des Landkreises und die Dillinger Unterstützergruppe Asyl/Migration.

Laut den Veranstaltern gab es eine Kinderbetreuung, Helge Buchfellner sorgte für die musikalische Begleitung und ein Höhepunkt war der Auftritt der Kindertanzgruppe von Perizadas Tanztraum unter der Leitung von Susanne Brucklacher. Die Teilnehmerin Viktoria aus der Ukraine sagte: "Wir haben heute nicht nur Gerichte, sondern viele interessante Menschen kennengelernt, die zum Teil Schwieriges erlebt haben." Auch andere Teilnehmerinnen, wie Julia aus Lauingen, zeigten sich laut Pressemitteilung überwältigt von der Atmosphäre und Hilfsbereitschaft.

Dillingens Oberbürgermeister über Ehrenamtliche: "Grenze der Belastbarkeit erreicht"

Johanna Pröller, Leiterin des Chili, sagte: "Wir sind stolz darauf, dass wir damit einen ganz kleinen Teil zur Inklusionsarbeit von geflüchteten Menschen beitragen konnten und die verschiedensten Nationen miteinander in zwangloser Atmosphäre ins Gespräch kamen." Die Veranstalter freuten sich darüber, dass sowohl Landrat Markus Müller mit Frau als auch der Dillinger Oberbürgermeister Frank Kunz unter den Gästen waren und die Gelegenheit nutzten, mit Geflüchteten und Ehrenamtlichen ins Gespräch zu kommen. Kunz dankte den Ehrenamtlichen, "die angesichts der aktuellen Situation die Grenze der Belastbarkeit und auch schon darüber erreicht haben."

Auch Landrat Markus Müller dankte allen Helferinnen und Helfern für ihre Arbeit und ihr Wirken. "Ich habe heute viele engagierte Menschen getroffen, die sich beispielgebend in den Dienst für den Nächsten stellen." Laut Pressemitteilung baten die Helferinnen und Helfer den Landrat, für eine gerechtere Verteilung innerhalb der Kreiskommunen einzutreten. Es könne nicht sein, dass einzelne Kommunen wenig Engagement zeigten und sich nahezu wegduckten.

Schrenk: Integration kann nur mit Ehrenamtlichen gelingen

Einigkeit herrschte auch darüber, so Markus Müller, dass zwar unser Herz weit, aber die Aufnahmekapazitäten durchaus begrenzt seien. Wie der Unterstützerkreis Asyl/Migration mitteilt, habe ein kürzlich veröffentlichter Leserbrief von dessen Vorsitzendem Georg Schrenk sehr viel Zustimmung gefunden. Darin hatte Schrenk unter anderem die Bevorzugung von ukrainischen Flüchtlingen kritisiert.

Einige Helferinnen und Helfer berichteten dem Landrat mit Stolz von Flüchtlingen, die aktuell ihren Weg in Studium und Berufsausbildung machen. "Genau dieses Fördern und Fordern brauchen wir" so Markus Müller. Georg Schrenk merkte kritisch an, dass Integration nur gelingen könne, wenn die Geflüchteten durch Ehrenamtliche begleitet werden. Das Interesse an einer aktiven Mitarbeit sei aber nicht sehr ausgeprägt. Umso mehr danken die Organisatoren allen Mitwirkenden, dem Team der Kulturkneipe Chili, den Mitgliedern des Integrationsbeirats und allen Geflüchteten und Ehrenamtlichen, die an der Vorbereitung und Durchführung beteiligt waren. (AZ)