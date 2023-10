Dillingen

12:10 Uhr

Geheimsache Landesausstellung: Dillingen ist 2027 dabei

CSU-Vorsitzender Markus Söder (Mitte, rechts neben ihm OB Frank Kunz) hat am Dienstag bei seiner Wahlkampftour in der Königstraße mitgeteilt, dass Dillingen Teil der Landessausstellung 2027 wird.

Plus CSU-Parteichef Markus Söder verrät bei seiner Wahlkampftour, dass in Ursberg und Dillingen eine Landesausstellung stattfinden wird. Das Thema steht bereits fest.

Von Berthold Veh

CSU-Parteichef Markus Söder weiß, wie man einen überschaubaren Wahlkampf-Termin für Journalisten und Journalistinnen interessanter machen kann. Als der Bayerische Ministerpräsident am Dienstagmittag die Selfie-Tour mit seinen Fans in der Dillinger Königstraße startet, hat er für unsere Redaktion eine Nachricht dabei. In Ursberg und Dillingen werde 2027 eine Landesausstellung stattfinden, kündigt Söder unvermittelt an. "Für die Region ist das eine große Chance", sagt der Ministerpräsident. In Nordschwaben habe es noch keine Landesausstellung gegeben. Wissenschaftsminister Markus Blume werde das Konzept diese Woche vorstellen.

Es ist nicht überliefert, ob dieser Vorstoß des CSU-Vorsitzenden den am Projekt Beteiligten gefallen hat. Denn das Haus der Bayerischen Geschichte, das dem Wissenschaftsministerium unterstellt und für die Konzeption der Schau verantwortlich ist, hat mit einer Sperrfrist für den kommenden Mittwoch, 4. Oktober, zu einer Pressekonferenz nach Ursberg eingeladen, in der über die geplante Landesausstellung informiert werden soll. Vor dem 4. Oktober, 10.30 Uhr, sollte darüber nichts veröffentlicht werden. Diese Bitte um Geheimhaltung hat Söder mit seinem Auftritt in Dillingen erledigt.

