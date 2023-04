Geldbeutel aus dem Einkaufswagen in Dillingen geklaut

Die Langfinger haben nicht nur Bargeld, sondern auch das Handy mitgenommen.

Bisher unbekannte Diebe entwendeten am Samstag gegen 18.30 Uhr aus einem Einkaufswagen in einem Verbrauchermarkt in der Johannes-Scheiffele-Straße in Dillingen die braune Geldbörse einer 58-Jährigen. Während die Frau ihren Einkaufswagen für mehrere Minuten unbeaufsichtigt stehen ließ, verübten die Langfinger den Diebstahl.

Mehrere hundert Euro Schaden

Im gestohlenen Portemonnaie befanden sich neben Personaldokumenten auch ein blaues Smartphone Samsung A13 sowie 60 Euro Bargeld. Den gesamten Beuteschaden bezifferte die Bestohlene auf ungefähr 400 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)