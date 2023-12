Dillingen

Gelöbnis in Dillingen: "Geld kann gut ausgebildeten Soldaten nicht ersetzen"

Kommandeur Stefan Holland, SPD-Bundestagsabgeordneter Christoph Schmid und Oberbürgermeister Frank Kunz (von links) schritten die Formation der angetretenen Soldaten und Soldatinnen beim feierlichen Gelöbnis in Dillingen ab.

Plus 119 Rekrutinnen und Rekruten legen in Dillingen das feierliche Gelöbnis und den Diensteid ab. Etwa 500 Gäste nehmen teil.

Von Horst von Weitershausen

Der Zuspruch war beachtlich: Etwa 500 Gäste hatten sich am Freitag zum Appell mit feierlichem Gelöbnis und Ableisten des Diensteides der Rekrutinnen und Rekruten des Informationstechnikbataillons 292 auf dem Gelände der ehemaligen Ludwigskaserne in Dillingen angemeldet. An der Zeremonie nahmen zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Gesellschaft sowie Angehörige der Soldatinnen und Soldaten teil. Das Heeresmusikkorps aus Ulm sorgte für eine herausragende musikalische Begleitung.

118 Bilder 120 Rekruten legen in Dillingen ihr Gelöbnis oder ihren Diensteid ab Foto: Karl Aumiller

Es war ein beeindruckendes Bild, als die Rekrutinnen und Rekruten sowie die Ehrenformation mit Truppenfahne auf dem Gelände der einstigen Ludwigskaserne aufmarschierten. Es folgte die Meldung der Gelöbnisaufstellung an den Kommandeur des Informationstechnikbataillons 292, Oberstleutnant Stefan Holland. Das Heeresmusikkorps spielte den Kaiserjägermarsch.

