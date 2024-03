Dillingen

Gelöbnis in Dillingen: Wichtige Speerspitze für das digitale Schlachtfeld

Beim Gelöbnis am Freitag in Dillingen schreiten (von links) Oberstleutnant Stefan Holland, Oberbürgermeister Frank Kunz und Staatssekretär Thomas Hitschler.

Plus Bei der ehemaligen Ludwigskaserne findet ein feierliches Gelöbnis von Rekrutinnen und Rekruten des Informationstechnikbataillons 292 statt. Bewegende Momente.

Von Horst von Weitershausen

Beim Einmarsch der über 80 Rekrutinnen und Rekruten der 6. Kompanie des Dillinger Bataillons applaudierten die zahlreichen Gäste und Familienangehörigen. Es war ein Klatschen des Respektes und der Dankbarkeit - schon vor dem feierlichen Gelöbnis und dem Ableisten des Diensteides der Soldatinnen und Soldaten, die an diesem Freitag in Dillingen im Mittelpunkt standen. Sie alle haben sich freiwillig zum Dienst bei der Bundeswehr entschlossen.

Für die Freiheit des Volkes

Es folgte die Ehrenformation mit Truppenfahne, begleitet vom Heeresmusikkorps Ulm. Nach Meldung der Gelöbnisaufstellung an den Kommandeur, Oberstleutnant Stefan Holland, erinnerte der oberste Soldat des Dillinger Bataillons daran, dass ein feierliches Gelöbnis und die Vereidigung für jede Soldatin und Soldaten ein Höhepunkt sei. Doch gingen sie auch damit freiwillig eine Verpflichtung und Bindung, die gerade in ungewissen Zeiten zwischen Frieden und Krieg nicht selbstverständlich seien. „Denn dieser Dienst wird verbunden sein mit der Verpflichtung, die persönlichen Belange und Interesse zurückzustellen und in letzter Konsequenz bereit zu sein, für die Werte – das Recht und die Freiheit des Deutschen Volkes – auch sein eigenes Leben einzusetzen“, so der Kommandeur des IT-Bataillons 292, Stefan Holland bei seiner.

