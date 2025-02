Geparktes Auto in Dillingen angefahren

Ein 37-Jähriger stellte sein Auto, einen weiß-schwarzen VW, am Freitag gegen 13 Uhr in der Guilleaumestraße in Dillingen in einer Parkbucht ab. Als er am Samstag gegen 8 Uhr zum Fahrzeug zurückkehrte, musste er nach Polizeiangaben feststellen, dass sein Fahrzeug während seiner Abwesenheit durch einen bislang unbekannten Verursacher im Heckbereich linksseitig angefahren worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Ein Hinweiszettel des Verursachers war nicht hinterlassen worden. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Polizeiinspektion Dillingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/560. (AZ)

Dillingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrzeug Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis