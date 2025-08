Gertrud Trittner verlässt die Dillinger Mittelschule

Gertrud Trittner verabschiedete sich im Rahmen einer Feier von ihren Kolleginnen und Kollegen der Josef-Anton-Schneller-Mittelschule Dillingen. Zu Beginn ihrer Lehrtätigkeit war sie zunächst in Offingen und Burgau eingesetzt, bevor sie 1986 an die damalige Dillinger Hauptschule wechselte. Neben ihrem Einsatz als Klassenleiterin in den fünften und sechsten Jahrgangsstufen engagierte sie sich auf vielfältige Weise für die Schulgemeinschaft. Hierzu gehörte etwa ihr Faible für Anglistik, die Durchführung der Lesewettbewerbe wie auch die Tätigkeit als Drogen- und Umweltbeauftragte.

Unterrichtsbeispiele zeigte sie vor Schulräten und Lehrkräften der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung. Diverse Exkursionen mit ihren Schülerinnen und Schülern, wie zum Beispiel im Augsburger Planetarium, gehörten zum festen Bestandteil ihres pädagogischen und unterrichtlichen Wirkens. Nach 41 Jahren Dienstzeit erinnern sich zahlreiche Schülerjahrgänge an ihre liebenswerte, fürsorgliche und kompetente Lehrerin. Der Abschied fällt unter anderem auch deshalb schwer, weil sie mit ihrer fröhlichen, bestimmten und kollegialen Art fester Bestandteil der Dillinger Lehrerschaft war, was sie bei Lehrerinformationsveranstaltungen oder als tragende Stimme im Lehrerchor unter Beweis stellte. Trittner nahm von ihren Kolleginnen und Kollegen Abschied, mit denen sie zum Teil 39 Jahre an der Dillinger Schule zusammengearbeitet hatte.

