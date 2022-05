Geschichtsliebhaber Georg Wörishofer ist überraschend gestorben

Der Historiker Georg Wörishofer ist überraschend verstorben. Er vermittelte vielen Menschen im Kreis Dillingen geschichtliches, geologisches oder einfach nur allgemeines Wissen.

„Wir müssen wissen.“ Mit dieser Einführung in seinen Vorträgen und Führungen leitete Georg Wörishofer die Aufmerksamkeit stets zu überraschenden und informativen Aspekten. Historisches, geologisches oder einfach nur allgemeines Wissen vermittelte Wörishofer in den vergangenen Jahrzehnten einer großen Zahl von Menschen im Landkreis Dillingen und weit darüber hinaus. Dies kann er nun nicht mehr tun. Der Augsburger, der auch in Dillingen eine Wohnung hatte, ist am Dienstag im Alter von 72 Jahren überraschend gestorben.

In den Tiefen der Archive fand der Geschichtsliebhaber Wörishofer viele neue Erkenntnisse oder noch nicht im richtigen Zusammenhang erkannte Urkundendetails. Unermesslich sein Gedächtnis, seine Fähigkeit, historische Zusammenhänge zu einem interessanten Bild zusammenzufügen.

Wörishofer wollte, dass Geschichte erlebbar bleibt

Ein ganz besonderes Anliegen war Georg Wörishofer stets, den Samen für das Interesse an der Heimatgeschichte zu pflanzen und soweit möglich am Wachsen zu halten. So sagte er einmal: „Geschichte muss immer auch erlebbar sein.“ Alle, die zur Geschichte unserer Region forschen, ob Heimatkundler oder Wissenschaftlerinnen, sind früher oder später bei ihm gelandet. Dabei hat er nicht nur kompetent die richtigen Antworten gegeben, sondern war auch immer bemüht, eigene neue Gedanken mitzugeben. „Und zwar …“, so begannen die Erklärungen auf vielfältige Fragen, die ihm gestellt wurden. Und auf äußerst erstaunliche Weise reichte das Wissen von Georg Wörishofer immer weit über die gestellte Frage hinaus.

Als historischer Berater der Städte Höchstädt und Gundelfingen sowie der Gemeinden Bachhagel und Glött, aber in vielfältiger Weise auch für ortsgeschichtlich Interessierte oder den Kulturmarkt Lauingen war sein großes Wissen ein Gewinn.

Auch bei Veranstaltungen im Kreis Dillingen war Wörishofer aktiv

Ebenso beeindruckten sein freundliches Wesen und seine stets hohe Bereitschaft, bei historischen Veranstaltungen hilfreich zur Seite zu stehen. Im Jahr 2004 war Wörishofer Mitstreiter bei den Veranstaltungen zum Gedenkjahr in Höchstädt und Blindheim anlässlich der Schlacht von 1704.

Seit 2005 wurde vor allem in Gundelfingen vieles von ihm hervorragend historisch aufgearbeitet: die Ausbildung von Stadtführern und Stadtführerinnen, Gebäude-Infotafeln, ein ganzes Gedenkjahr zur 550-jährigen Wiederkehr der Belagerung der Stadt im Jahr 1462 mit einem internationalen Kolloquium, Vorträgen, Festtage mit grandiosen historischen Umzügen und vielen weiteren Aktionen organisiert. Zuletzt die Jubiläumsfeierlichkeiten für das Gundelfinger Spital 2018 mit großem Kinderfest. Im Jahr 2019 begleitete er die 750-Jahr-Feier der Gemeinde Bachhagel. Der Donau-Zeitung gegenüber erläuterte er im Dezember 2019: „In Zeiten zunehmender Globalisierung und virtueller Welten spüren die Leute, dass Denkmäler oder Gebäude wichtig sind für die Identität.“

1987 wechselte Wörishofer ans Dillinger Landratsamt

Wörishofer war nach seinem Studium der Geografie und der Geschichte zunächst bei der Stadt Augsburg und wechselte dann 1987 zum Dillinger Landratsamt, wo er für die Bereiche Tourismus und Öffentlicher Nahverkehr zuständig war. Nach seinem Ruhestand im Jahr 2015 widmete er sich ganz seinem Interesse an der Geschichte. So führten ihn Reisen und seine Vorträge in die USA, zu den Donauschwaben nach Rumänien, nach Taiwan und seit sehr vielen Jahren an Weihnachten und Ostern nach Rom.

Keiner mehr wird es nun als besondere Belohnung deuten können, die geheimnisvolle, schwere Aktentasche ausnahmsweise beaufsichtigen zu dürfen. Georg Wörishofer ist am Dienstag im Alter von 72 Jahren nach kurzer, sehr schwerer Krankheit in der Uniklinik Augsburg im Beisein seiner Geschwister verstorben. Die Städte und Gemeinden im Landkreis Dillingen haben damit einen wichtigen Ansprechpartner für ihr geschichtliches Wissen verloren.