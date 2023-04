Getränkeautomat in Dillingen aufgebrochen und 230 Euro gestohlen

Unbekannte haben einen Automaten mit Getränken am Papiermühlweg aufgebrochen und das Geld daraus entwendet.

Ein Getränkeautomat, der in einer Spedition am Papiermühlweg steht, ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag aufgebrochen worden. Hierbei wurden aus dem Automaten der Polizei zufolge etwa 230 Euro an Kleingeld entwendet. Zudem wurden ein mittlerer Bargeldbetrag aus der Kaffeekasse gestohlen. Am Getränkeautomaten entstand ein Schaden von 200 Euro. (AZ)