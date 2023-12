Gewaltvideo in sozialen Medien: Dillinger Polizei identifiziert Tatverdächtigen

Bei ihren Ermittlungen um ein Video auf sozialen Netzwerken, in dem junge Männer auf einen 17-Jährigen losgehen, meldet die Polizei Dillingen einen ersten Erfolg.

Es hat für enorm viel Aufregung gesorgt: Vergangene Woche kursierte auf sozialen Netzwerken ein 29-sekündiges Video, in dem eine Gruppe junger Männer auf einen 17-Jährigen losgeht. Eine Person aus der Gruppe filmte das Geschehen, eine andere schlug mehrfach auf den jungen Mann ein. Der Vorfall ereignete sich an der Großen Allee in Dillingen, wie in dem Video erkennbar war, und muss mindestens einige Wochen alt sein. Die Polizei hat bald die Ermittlungen aufgenommen. Nun haben die Beamten einen Tatverdächtigen identifiziert, wie Sprecher Gunther Hetz auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt.

Gewaltexzess im Video: Polizei ermittelt 17-jährigen Tatverdächtigen

Im Zuge der Ermittlungen habe die Polizei einen 17-jährigen Mann identifizieren können, erklärt er. Mehr Details könne man aufgrund der weiter laufenden Ermittlungen momentan nicht bekannt geben. Ursprünglich hatte sich die Mutter des 17-jährigen Geschädigten bei der Polizei gemeldet. Zeugen des Vorfalls sollten sich an die Polizei Dillingen unter Telefon 09071/560 melden.

Das Video selbst war mehrere hundertmal im Internet geteilt worden und löste vor allem Entsetzen auf. Trotzdem wurde es weiter verbreitet. (mayjo)

