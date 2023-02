Chiemgauer Volkstheater bringt Rachepläne dreier Frauen auf die Bühne

Das Chiemgauer Volkstheater überzeugt mit Professionalität im Dillinger Stadtsaal. Der Applaus hätte aber deutlich stärker ausfallen können.

„Jetzt g´hörst der Katz“, so lautet der Titel der Komödie aus der Feder von Ulla Kling, in der die zwei nicht mehr ganz taufrischen und vermeintlich einfältigen Schwestern Mena (Mona Freiberg) und Lore (Tina Kern) samt Nichte Petra (Kristina Helfrich) und der vor Charme sprühende Gerald (Andreas Kern) das Geschehen auf der Bühne bestimmen.

Geradlinige Professionalität und Routine auf der Dillinger Bühne

Trotz der mehr als zweijährigen Bühnenpause überzeugten die Schauspielerinnen und ihr Kollege des Chiemgauer Volkstheaters mit geradliniger Professionalität und Routine. Der Schwank selbst allerdings animierte das Publikum im nur halb gefüllten Dillinger Stadtsaal nicht gerade zu emotionalen Lachausbrüchen. Es gab freundlichen Zwischenbeifall für die Akteure auf der Bühne, das Dillinger Publikum verteilte einzelne Lacher.

Die nicht mehr ganz taufrischen Schwestern Lore und Mena umgarnen ihren noch willkommenen Gast Gerald. Foto: Horst von Weitershausen

Die giftigen Rachepläne der drei Frauen an dem betrügerischen Finanzhai, der die Landfrauen mit Charme und List um ihr Erspartes bringen will, sind recht amüsant gespielt. Einzig die Tatsache, dass sich die drei um die Gunst von Gerald bemühenden Damen gegenseitig belauern, dieser sich jedoch überraschenderweise mehr zu seinem eigenen Geschlecht in Gestalt eines Polizisten hingezogen fühlt, erzeugt im Stadtsaal mehr als nur Szeneapplaus. Als zum Finale die drei Frauen gegenüber ihrem betrügerischen Charmebolzen verkünden „Jetzt g´hörst der Katz“, geizt das Dillinger Publikum nicht mit Schlussbeifall.

Ist das Publikum noch nicht so richtig in Schwung?

Schön, wieder einmal ein Gastspiel des Chiemgauer Volkstheater im Dillinger Stadtsaal erlebt zu haben. Dennoch, das große Volkstheater-Amüsement kam nicht so wie erwartet auf, was jedoch nicht an den Akteuren auf der Bühne gelegen hat. Möglich, dass das Publikum nach der Pandemie-Pause noch nicht so richtig in Schwung ist, was auch den nur mäßigen Besuch erklären würde.

