Dillingen

19:10 Uhr

Gläubige machen sich im Schwäbischen Rom auf die Suche nach Jesus

Plus Bei der Nacht der Kirchen ziehen ganze Pilgerströme zwischen den Dillinger Gotteshäusern umher. Sie erwartet ein vielfältiges Angebot mit Musik, Andacht und Dialog.

Von Katharina Indrich

Als die Sonne sich langsam anschickt, am Horizont unterzugehen, erklingen in ganz Dillingen die Glocken. Und läuten im Schwäbischen Rom eine fast schon mediterrane "Nacht der Kirchen" ein. Während in der Königstraße die Menschen in den Cafés ein Gläschen Rotwein schlürfen und die laue Frühlingsnacht genießen, bewegen sich teils wahre Pilgerströme zwischen den Dillinger Kirchen hin und her. Und genießen einen Abend voller Musik, Andacht und Innehalten.

In der großen Basilika macht nach einer Entdeckungstour für Kinder Jesuitenpater Andreas R. Batlogg den Anfang. Auch viele Schwestern der Dillinger Franziskanerinnen sind gekommen, um ihn aus seinem "Jesus-Buch" lesen zu hören. Um sich gemeinsam mit ihm auf die Suche zu machen, auf die Suche nach diesem Jesus von Nazareth. Denn darum, sagt Batlogg, ginge es lebenslang. Darum, sich immer wieder auf die Suche zu machen, ihm begegnen zu wollen, ihn ausfindig zu machen. "Dafür gibt es kein Rezept. Jesus zu begegnen, das ist eine lebenslange Übungssache. Wir bleiben immer Anfänger. Auch Ordensmänner, Ordensfrauen, sogar der Papst."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen