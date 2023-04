Gleich drei Ladendiebstähle hintereinander in Dillinger Markt

In einem Dillinger Verbrauchermarkt sind am Freitagnachmittag innerhalb kurzer Zeit drei Ladendiebstähle verübt worden.

Eine Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in Dillingen beobachtete am Freitag gegen 13.25 Uhr einen 52-Jährigen, der drei Flaschen Schnaps in seinen Rucksack steckte. Anschließend beabsichtigte er, das Geschäft zu verlassen, ohne den Betrag in Höhe von circa 27 Euro zu bezahlen. Nach Passieren des Kassenbereichs wurde er von der Mitarbeiterin auf den Vorfall angesprochen.

Mitarbeiterin in Dillinger Markt erstattet Anzeige

Gegen 16 Uhr begab sich eine 23-Jährige in denselben Verbrauchermarkt in die Donauwörther Straße. Die Mitarbeiterin beobachtete, wie die Frau nicht alle Waren auf das Kassenband legte und sprach sie nach ihrem Einkauf an. Vor Ort stellte sich heraus, dass circa drei Euro nicht beglichen wurden. Die Mitarbeiterin erstattete Anzeige im Namen des Lebensmittelgeschäfts.

Frau bezahlt Weißwürste nicht

Etwa zur gleichen Zeit kam es wiederum an derselben Örtlichkeit zu einem weiteren Ladendiebstahl durch eine 36-Jährige. Die Dame hatte ihrem Kind bereits im Geschäft Wiener zu essen gegeben. Bei der anschließenden Kontrolle durch die Mitarbeiterin fiel auf, dass die Frau auch Weißwürste nicht bezahlt hatte. Der Beuteschaden beläuft sich auf circa sieben Euro. (AZ)