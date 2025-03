„Glücksspirale“ ermöglicht Erweiterung des Spitalgartens in Dillingen

Der Spitalgarten des Heilig-Geist-Stifts in Dillingen stellt nach Angaben der Einrichtung einen wichtigen Bestandteil der Tagesstrukturierung für die Bewohnerinnen und Bewohner der Pflegeeinrichtung dar. Besonders in den Sommermonaten ist er ein wertvoller Ort für Bewegung und Erholung. Frische Luft und natürliche Umgebung wirken heilend auf Körper, Seele und Geist. Doch der Klimawandel mit zunehmenden Extremwetterbedingungen hat in den vergangenen Jahren dazu geführt, dass die Nutzung des Gartens immer mehr eingeschränkt wurde, vor allem durch hohe UV-Strahlung und extreme Hitze.

Zusätzliche Schattenbereiche wurden geschaffen

Mit Unterstützung der „Glücksspirale“ konnte nun laut Pressemitteilung eine bedeutende Erweiterung des Gartens realisiert werden: Neue Pergolen und überdachte Flächen bieten nun Schutz vor intensiver Sonneneinstrahlung und ermöglichen den Bewohnern, auch an heißen Sommertagen weiterhin draußen aktiv zu bleiben. Dank der Milchverglasung entstehen zusätzliche Schattenbereiche, die besonders für Gruppenangebote während der Sommermonate von großer Bedeutung sind. Auch an unbeständigen Frühjahrs- und Herbsttagen können nun, wie das Seniorenheim mitteilt, Gruppenaktivitäten unter Dach stattfinden, was die Flexibilität und das Angebot für die Bewohner maßgeblich erweitert.

Das Heilig-Geist-Stift dankt der „Glücksspirale“ in seiner Mitteilung für die wertvolle Unterstützung. So könne die Lebensqualität der Bewohner durch die Erweiterung des Gartens weiter gesteigert werden. (AZ)