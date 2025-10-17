Glückwunsch zum 25. Dienstjubiläum

Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Walter Fuchsluger bei der Stadt Dillingen. Zu diesem Jubiläum gratulierten Oberbürgermeister Frank Kunz, Markus Hitzler von der Liegenschaftsverwaltung sowie der Personalratsvorsitzende Daniel Grimminger. Dabei brachten sie ihren Dank und ihre Anerkennung für das jahrelange Wirken zum Wohle der Stadt zum Ausdruck. Seit dem Jahr 2000 ist der Jubilar als Hausmeister im Colleg tätig.

