Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen: Glückwunsch zum 25. Dienstjubiläum

Dillingen

Glückwunsch zum 25. Dienstjubiläum

Walter Fuchsluger arbeitet seit einem Vierteljahrhundert für die Stadt Dillingen.
Von Andreas Albert für Große Kreisstadt Dillingen a.d.Donau
    • |
    • |
    • |
    Gratulation zum „Silbernen Dienstjubiläum“. Im Bild (von links): Daniel Grimminger, Oberbürgermeister Frank Kunz, Walter Fuchsluger und Markus Hitzler.
    Gratulation zum „Silbernen Dienstjubiläum“. Im Bild (von links): Daniel Grimminger, Oberbürgermeister Frank Kunz, Walter Fuchsluger und Markus Hitzler. Foto: Jan Koenen - Stadt Dillingen

    Seit einem Vierteljahrhundert arbeitet Walter Fuchsluger bei der Stadt Dillingen. Zu diesem Jubiläum gratulierten Oberbürgermeister Frank Kunz, Markus Hitzler von der Liegenschaftsverwaltung sowie der Personalratsvorsitzende Daniel Grimminger. Dabei brachten sie ihren Dank und ihre Anerkennung für das jahrelange Wirken zum Wohle der Stadt zum Ausdruck. Seit dem Jahr 2000 ist der Jubilar als Hausmeister im Colleg tätig.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden