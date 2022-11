"Good Bye, Lenin" im Stadtsaal: Was ist schon wahr?

"Good Bye, Lenin" auf der Dillinger Bühne: Die Wirklichkeit ist nur eine Frage der Perspektive.

"Beim Blick auf unsere Welt hat man den Eindruck, dies ist nur eine mögliche Wirklichkeit von vielen." Dieses Zitat, das dem ersten Deutschen im All, dem Kosmonauten Sigmund Jähn in "Good Bye, Lenin" in den Mund gelegt wird, bringt die Quintessenz dieses bemerkenswerten Stücks auf den Punkt. Immer wieder drehte sich die Inszenierung, die der Kulturring Dillingen mit der württembergischen Landesbühne Esslingen jetzt auf die Bühne des Stadtsaals brachte, um die Frage, welche Realität die wahre oder gar richtige sei.

Am 40. Jahrestag der DDR fällt Christiane Kerner ins Koma

Die vordergründige Handlung: Christiane Kerner, alleinerziehende Mutter zweier erwachsener Kinder, wohnhaft in Ostberlin, fällt am 7. Oktober 1989 nach einem Herzinfarkt, den sie am Rande der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der DDR erleidet, ins Koma – und "verschläft" die Wende. Nach neun Monaten erwacht sie aus dem Tiefschlaf und soll fortan von jeglicher Aufregung verschont bleiben – "Mit Honecker einschlafen und mit Kohl aufwachen ist lebensgefährlich." Auf Treiben des Sohnes hin vollführen Familie, Nachbarn und Freunde ein Schauspiel für die vermeintlich republiktreue Christiane auf, das ihr vorgaukeln soll, alles sei "wie immer" in Ostberlin. Die Lüge zieht immer weitere Kreise und offenbart dabei so manchen Schein statt Sein.

Der Moment, als Christiane ihren Kindern irgendwann eröffnet, dass die Umstände der Republikflucht des Vaters vor vielen Jahren ganz anders waren als bisher von ihr erzählt, ist ein Wendepunkt im Geschehen. Wer belügt hier wen, und wer lebt (ganz gerne) mit welcher Art von selbst erschaffener Wirklichkeit? Das Spiel, das die Mutter vor der Wahrheit schützen soll, wird konsequent und an Skurrilität kaum zu überbieten zu Ende geführt. Christiane stirbt schließlich und mit ihr eine mögliche, für manch einen ganz angenehme Wirklichkeit. Die anderen bleiben zurück und müssen sich irgendwie mit der neuen Situation arrangieren.

Der Landesbühne gelingt ein ganz überzeugendes Spiel

Den Schauspielerinnen und Schauspielern der württembergischen Landesbühne Esslingen gelang ein absolut überzeugendes Spiel, das mit hintergründigem Humor, wenig und gut platzierten Ost-Klischees und mitreißender Empathie gute Unterhaltung und ein besonderes Stück Zeitgeschichte unter einen Hut brachte. Bühnenbild und schauspielerische Leistung zogen regelrecht ins Geschehen und die suggerierte Wirklichkeit hinein. Dramaturgin Barbara Schöneberger schaffte das schwierige Vorhaben, einen bereits durch einen erfolgreichen Film bekannten Stoff auf die Bühne zu bringen.

Die zugrunde liegende Bühnenfassung stammt ebenso wie das Filmdrehbuch von Bernd Lichtenberg. Als er den Text schrieb, sprach noch niemand von Fake News und alternativen Fakten – kaum jemand, der in einer demokratischen Welt groß wurde, konnte sich noch vor zehn Jahren vorstellen, wie sehr Falschnachrichten und die Frage nach Glaubwürdigkeit in einer westlichen Gesellschaft zum Thema werden und sie sogar spalten könnten. Doch mitnichten – dies lehrt uns die jüngste Geschichte – ist dies nur in autokratischen Systemen möglich. Und so nehmen wir nachdenklich die Mahnung aus dem Stück mit nach Hause: "Entscheidend ist nicht, was du siehst, sondern welche Geschichte du dazu bekommst."