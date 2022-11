Große schauspielerische Leistung für kleines Publikum in Dillingen

Plus Das Landestheater Schwaben lässt "Werther" auf der Bühne. Ein zeitloser Stoff, modern präsentiert - und der mehr Applaus verdient hätte.

„Gehindertes Glück, gehemmte Tätigkeit, unbefriedigte Wünsche, sind nicht Gebrechen einer besonderen Zeit, sondern jedes einzelnen Menschen, und es müsste schlimm sein, wenn nicht jeder einmal in seinem Leben eine Epoche haben sollte, wo ihm der Werther käme, als wäre er bloß für ihn geschrieben.“ Mit diesen Worten kommentiert Johann Wolfgang von Goethe im Jahre 1824 seinen Briefroman Die Leiden des jungen Werther im Hinblick auf die mögliche Existenz einer Wertherzeit.