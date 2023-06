Dillingen

vor 17 Min.

Großnichte schreibt Biografie: Auf den Spuren des Künstlers Anton Basler

Plus Großnichte Luise Frohnmaier hat die Lebensgeschichte des Schreiners, Kaufmanns, Antiquitätenhändlers und Künstlers aus Wittislingen in einem Buch festgehalten.

Von Horst von Weitershausen Artikel anhören Shape

Die Spurensuche für die Lebensgeschichte von Anton Basler begann für Luise Frohnmaier im Jahr 1998, nachdem ihr die Witwe Luise Basler einige Studien und Bilder ihres verstorbenen Mannes überlassen hatte. Dies weckte bei der 85-Jährigen, die in Hirschladen (Landkreis Ludwigsburg) lebt, Interesse, den künstlerischen Werdegang ihres Großonkels nachzuvollziehen. Die Spurensuche endet nun als Biografie "Anton Basler 1899–1980 - Ein Leben mit Kunst". Geholfen haben ihr bei dem Projekt ihre Tochter Gudrun Frohnmaier als Lektorin und ihr Sohn Jürgen Frohnmaier bei der Konzeption und Gestaltung.

Künstler Anton Basler stammt aus Wittislingen

Frohnmaier gibt Leserinnen und Lesern mit Fotos und Kunstwerken Einblicke in das Leben und Schaffen des Künstlers, der aus Wittislingen stammt, lange in Bozen lebte und nach seiner Rückkehr nach Dillingen weitere Werke schuf. Geboren wurde Anton Basler am 13. Juni 1899. Sein Vater Jakob Basler war Schäfer und stammte aus Hermaringen, seine Mutter Katharina kam aus Wittislingen. Der junge Basler besuchte zunächst die Schule, wurde vom katholischen Ortsgeistlichen betreut. In seiner Freizeit fertigte er Laubsägearbeiten aus Holz. Im Alter von sieben Jahren starb sein Vater überraschend. Zurück blieb er mit seiner Mutter, die als Alleinerziehende in der Baumwollweberei Zöschlingsweiler arbeiten musste.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen