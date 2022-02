Dillingen/Gundelfingen

11:30 Uhr

Autos in Dillingen und Gundelfingen nach Unfällen beschädigt

Plus In Dillingen ist eine Fahrertür mutwillig zerkratzt worden. In Gundelfingen kam es zu einer Unfallflucht.

Bereits am 12. Februar zwischen 19 und 21 Uhr wurde auf dem Parkplatz an der Nachtweide in Dillingen ein silberner Mercedes CLK im Bereich der Fahrertür zerkratzt. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Zu einer weiteren Sachbeschädigung kam es am Mittwoch zwischen 21 und 22.25 Uhr, nachdem von einem schwarzen Renault Scenic, der in der Frankenstraße (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) in Dillingen stand, die Ventile von an allen vier Reifenbeschädigt wurden. Hierbei entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei Dillingen bittet in beiden Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise.

