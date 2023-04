Autos in Gundelfingen und Dillingen angefahren - Verursacher flüchten

Bisher Unbekannte haben in Dillingen und Gundelfingen Unfallflucht begangen. In der Kreisstadt wurden zudem Kennzeichen gestohlen.

Ein Blindheimer hatte am Samstag seinen schwarzen Audi auf dem Parkplatz des Edeka in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen geparkt. Zwischen 13 und 14 Uhr verursachte laut Polizeibericht ein bislang unbekannter Fahrer am Auto einen Streifschaden, eventuell mit einem silbernen Wagen. Anschließend suchte der Unbekannte das Weite, ohne den Unfall zu melden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Unbekannter verursacht einen Streifschaden

In Gundelfingen hatte ein 31-jähriger Höchstädter in der Nacht zum Samstag sein Auto in der Gundelfinger Bahnhofstraße abgestellt. Ein bislang Unbekannter verursachte an dem geparkten Wagen einen Streifschaden und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen werden auch in diesem Fall gebeten, sich unter Telefon 09071/560 bei der Polizeiinspektion Dillingen zu melden.

Zudem entwendete ein Unbekannter in der Nacht zum Samstag beide Kennzeichen eines roten Nissan, der am Galgenberg in Dillingen geparkt war. Auch hier bittet die Polizei um Zeugenhinweise. (AZ)