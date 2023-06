E-Scooter-Fahrer in Dillingen steht unter Drogeneinfluss

Test ergibt, dass der 31-Jährige Marihuana konsumiert haben könnte. In Gundelfingen muss ein 53-Jähriger seinen E-Scooter nach Hause schieben.

Die Polizei hat am Montag gegen 22.15 Uhr in der Donauwörther Straße in Dillingen einen 31-jährigen Fahrer eines E-Scooters kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Ein Drogenvortest ergab laut Polizeibericht Hinweise auf die Einnahme von Marihuana. Der 31-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, der Scooter wurde sichergestellt.

Polizei bemerkt, dass an dem E-Scooter kein Kennzeichen war

In Gundelfingen kontrollierte die Polizei am Montag gegen 23 Uhr ebenfalls einen Fahrer eines E-Scooters in der Adalbert-Stifter-Straße, weil an dem Gefährt kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Der 53-Jährige musste daraufhin seine Weiterfahrt abbrechen und den Roller nach Hause schieben. Gegen ihn wird wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (AZ)