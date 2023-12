Förderung für Bahnhofsunterführung in Dillingen und Gundelfingen

Pünktlich zu Weihnachten kommt die Nachricht über die Finanzspritze aus München. Warten auf den barrierefreien Bahnhof müssen die Dillinger trotzdem noch eine Weile.

Zum Jahresende wird im bayerischen Verkehrsministerium offenbar noch fleißig gearbeitet: Nach der Förderzusage für Höchstädt und Lauingen für einen beidseitig barrierefreien Zugang zum Bahnhof, gibt es jetzt auch für Gundelfingen und Dillingen gute Nachrichten.

Die Bahnhöfe entlang der Donautalbahn sind häufig entweder nur über eine Seite zugänglich, oder auf einer Seite mit Treppen versehen. Im Zuge des barrierefreien Ausbaus soll sich das ändern. "Mit der Fußgängerunterführung wird die Barrierefreiheit des Bahnhofs Dillingen entschieden vorangebracht und eine deutlich bessere Anbindung des Gewerbegebiets erreicht", schreibt der Landtagsabgeordnete Manuel Knoll ( CSU) in einer Pressemitteilung. Das sei ein Meilenstein für Dillingen. Von der durchgängigen Personenunterführung zum Parkplatz an der Röhmstraße profitierten vor allem die zwei großen Behinderteneinrichtungen der Stadt, Regens-Wagner und die Lebenshilfe, und auch die über 3000 Mitarbeiter des BSH-Werks.

„Ich freue mich sehr, dass unser stetiger konstruktiver Austausch mit der Regierung von Schwaben und dem Bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr Früchte getragen hat", sagt auch der Bundestagsabgeordnete Ulrich Lange (CSU) "Der gemeinsame Einsatz für den barrierefreien Bahnhof Dillingen hat sich am Ende ausgezahlt!“ Am Donnerstag erging der Förderbescheid von Staatsminister Christian Bernreiter, dass der Freistaat den Neubau einer barrierefreien Fußgängerunterführung mit 3,68 Millionen Euro fördern werde. Das entspricht einem Fördersatz von 86 Prozent.

Kunz: Förderzusage ist "vorgezogenes Weihnachtsgeschenk"

Die Freude ist deshalb auch bei Oberbürgermeister Frank Kunz groß. Er sprach von einem vorgezogenen Weihnachtsgeschenk für die Stadt Dillingen, sagte aber auch: "Jetzt ist es wichtig, dass die Bahn zügig mit dem barrierefreien Ausbau loslegt und ihn endlich realisiert.“, so Oberbürgermeister Frank Kunz. Aufgrund eines Planungsfehlers durch ein von der Bahn beauftragtes Büro hat sich der barrierefreie Bahnhofsumbau in Dillingen um zwei Jahre verschoben. 2025 soll es dann endlich losgehen.

Auch für den Bahnhof Gundelfingen gibt es Geld. Zunächst einmal für die Planung (von links): Olaf Weller (Regierung von Schwaben), Sophie Steeger (DB Station und Service), Stimmkreisabgeordneter Manuel Knoll, Zweiter Bürgermeister Roman Schnalzger, Willi Jörg (DB Station und Service a.D.), Georg Winter und Johannes Rauner (Regierung von Schwaben). Foto: Büro Manuel Knoll

Stimmkreisabgeordneter Manuel Knoll kündigte an, dass er sich weiterhin für Investitionen des Freistaats in den barrierefreien Ausbau von Bahnhöfen einsetzen möchte. Doch nicht nur für Dillingen gibt es Geld, auch in Gundelfingen freut man sich über den positiven Förderbescheid. Zunächst gibt es hier aber erst einmal 146.000 Euro für die Planung. Knoll betonte die Wichtigkeit der Planungsförderung, die Grundlage für den dann folgenden Bauzuschuss sei. Nachdem Projekte nur bis Dezember 2026 beantragt werden können, sei es besonders erfreulich, dass Gundelfingen und Lauingen nun den Planungszuschuss bekommen. Damit könnten die beiden Städte 2024 ihre Projekte in Abstimmung mit DB Station und Service planen, die erforderlichen Genehmigungen einholen und spätestens 2026 den Baukostenzuschuss beantragen. Ziel sei es, so Knoll, dass alle Bahnhaltepunkte im Landkreis Dillingen komplett beidseitig barrierefrei werden. (AZ)