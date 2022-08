Graffiti in Dillingen gesprüht und Telefonleitung in Gundelfingen beschädigt

Die Dillinger Polizei sucht in beiden Fällen Zeugen, die etwas beobachtet haben.

In der Zeit von 26. bis 29. August das Türschloss zum Turm am Schlossgarten in Dillingen beschädigt. Zudem wurde das Tor mit Graffitis beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Circa 1000 Euro Schaden in Gundelfingen

Auch in Gundelfingen kam es zu einer Sachbeschädigung. Am Dienstag gegen 5.30 Uhr wurde eine Telefonleitung, die über die Offinger Straße in Richtung Peterswörth führt, von einem bislang unbekannten Fahrzeug gestreift und dabei durchtrennt. Der Sachschaden wird mit rund 1000 Euro beziffert. Die Dillinger Polizei bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)