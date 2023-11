Gleich mehrere Fahrraddiebstähle im Kreis Dillingen

In Dillingen, Gundelfingen und Höchstädt sind in den vergangenen Wochen mehrere Fahrräder gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Polizei hat am Freitag gleich mehrere Fahrraddiebstähle in der Region gemeldet. Wie die Beamten mitteilen, wurden zwischen dem 26. Oktober und 1. November in Dillingen, Gundelfingen und Höchstädt mehrere Fahrräder und Fahrradteile geklaut. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Am 26. Oktober wurden zwischen 6.13 Uhr und 17.33 Uhr am Fahrradabstellplatz auf der Südseite des Dillinger Bahnhofs von einem Fahrrad mehrere Teile gestohlen. Das brachte laut Polizei der Besitzer eines Mountainbikes vom Hersteller Mondraker zur Anzeige. Bei dem Diebesgut handelt es sich demnach um den Sattel des Fahrrads, die Stütze sowie das hintere Schutzblech.

Fahrrad-Diebstahl: Auch bei Fällen in Gundelfingen und Höchstädt sucht die Polizei Zeugen



Ein bisher unbekannter Dieb entwendete am 29. Oktober zwischen 16.30 Uhr und 18.30 Uhr in der Stadionstraße in Gundelfingen ein schwarz-orangenes Herren-Mountainbike der Marke Giant (Modell: Trance 3). Das gestohlene Fahrrad war unversperrt vor einer Sporthalle abgestellt gewesen. Den Wert des Rads beziffert die Polizei auf etwa 750 Euro.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl geschah am 1. November zwischen 22.00 Uhr und 22.30 Uhr in der Eichendorffstraße in Höchstädt. Dort wurde laut Polizei aus dem Hof eines Einfamilienhauses ein schwarzes Fahrrad der Marke Bulls im Wert von circa 400 Euro gestohlen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in allen Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)

