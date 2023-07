Nötigung und Bedrohung: Autofahrer rastet bei Gundelfingen aus

Erst ist der Mann immer wieder dicht aufgefahren und hat ständig die Lichthupe betätigt. An einer Ampel ist er ausgestiegen und hat einen anderen Fahrer bedroht.

Ein 34-jähriger Autofahrer war am Dienstag gegen 17 Uhr auf der B 16 zwischen Dillingen und Gundelfingen unterwegs. Ein bisher unbekannter KIA-Fahrer fuhr dem 35-Jährigen durchgehend dicht auf und nötigte diesen ständig mit der Lichthupe seines Wagens. In Gundelfingen musste der 34-Jährige in der Günzburger Straße aufgrund Rotlichts der dortigen Lichtzeichenanlage anhalten. Der unbekannte Autofahrer stieg aus seinem Wagen, riss die Fahrertür am Opel auf und bedrohte den 34-Jährigen.

Die Dillinger Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Bedrohung gegen unbekannt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)