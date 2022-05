Patient randaliert im Dillinger Krankenhaus

Der junge Mann war alkoholisiert und wurde aggressiv. Die Polizei fand auch Drogen. Auch bei einem weiteren Fall Gundelfingen war Betäubungsmittel im Spiel.

Am Freitag gegen 1.15 Uhr randalierte ein 29-jähriger Patient im Krankenhaus in Dillingen und weigerte sich, das Gebäude zu verlassen. Auf Grund seiner Alkoholisierung wurde der 29-Jährige zunehmend aggressiver und musste daraufhin in Sicherheitsgewahrsam genommen werden.

Eine Nacht bei der Polizei

Bei der Durchsuchung fanden die Beamten schließlich eine geringe Menge an Marihuana. Der 29-Jährige musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Dillingen verbringen, steht es im Pressebericht von Samstag. Drogen waren auch bei einem weiteren Fall der Polizei im Spiel.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Lauinger Straße in Gundelfingen wurde am Freitag gegen 19.10 Uhr eine 29-jährige Fahrerin eines E-Scooters festgestellt. An dem Gefährt befand sich ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen.

Zudem stellten die Beamten fest, dass die 29-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogentest verlief positiv auf die Einnahme von THC. Die Weiterfahrt wurde daraufhin unterbunden und die 29-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. (pol)

