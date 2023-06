Pedelec-Fahrerin wird in Gundelfingen von Auto erfasst

Eine Fahrradfahrerin ist in Gundelfingen zu Boden geschleudert worden, als sie ein Pkw überholte. Sie musste mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

In der Region ist es am Mittwoch zu zwei Unfällen mit Pedelecs gekommen. In Gundelfingen wurde eine Pedelec-Fahrerin durch einen überholenden Pkw schwer verletzt. Laut Polizei wollte die 61-Jährige gegen 6.15 Uhr von der Bächinger Straße nach links in die Obere Vorstadt einbiegen. Zeitgleich wollte ein auf der Bächinger Straße in Richtung Gundelfinger Innenstadt fahrender 25-jähriger Autofahrer einen vor ihm fahrenden Pkw und die Pedelec-Fahrerin überholen.

Fahrradunfall in Gundelfingen: Die Frau zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Die 61-Jährige wurde beim Abbiegevorgang von dem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Sie musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Pedelec und dem überholenden Auto entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro.

In Dillingen stürzte eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin beim Versuch, von der Donaustraße auf den dortigen Gehweg aufzufahren. Dabei brach sie sich laut Polizei den Oberarm und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr. Eine Fremdbeteiligung anderer Verkehrsteilnehmer konnte laut Polizeiangaben ausgeschlossen werden. (AZ)